今日の運勢 5月2日（土） 12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月2日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月2日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしく1日を過ごしましょう。まわりの方たちの言葉や意見を気にしすぎないでください。あなたの気持ちを1番に優先させていくことで、運気が上がっていくでしょう。視野を広くして、物ごとを捉えていくことで、運気が上がっていく日です。自分とは違う意見を持った人と交流してみましょう。新しい価値観に触れていくことで、良い展開がありそうですよ。積極的な行動をしていくことで運気がアップするでしょう。やってみたかったことや、気になっていたことがあるのなら、今日からはじめていくことで、良い流れがつくれそうですよ。あなたの心が求めていることはなんですか？ご自身の気持ちに寄り添って考えてみることで、今何をすべきなのかが明確になり、将来に希望を感じることができるでしょう。ロマンチックな気分でいることで、運気が上がる日です。好きな人がいる方は、その人との時間を大切にしましょう。恋愛ドラマや映画をみたり、幸せな愛を連想するような音楽を聴いたりするのも良いでしょう。集中力がアップする日です。朝活をすると良いでしょう。1日のはじまりから、お仕事やお勉強に力を入れて過ごしましょう。頭が冴えて、効率良く充実した時間になりそうですよ。将来のことについて考えると良い日です。まずは、あなたが求める理想の自分をイメージしましょう。そうすることで、今あなたが何を優先して行動していくべきなのかが、見えてくるでしょう。あなたの内側に意識を向けていきましょう。目を閉じて、ゆっくりと深呼吸をする時間をつくってください。深呼吸をしながら、本来のあなたの姿を思い出していくイメージをしてみましょう。懐かしさがあなたの運気を上げるでしょう。子どもの頃に好きだったものに触れたり、よく行った場所を連想させる場所に足を運んだり、昔馴染みに連絡をとったりするのも良いでしょう。日頃から頑張っているご自身に、ご褒美をあげましょう。美味しいものを食べたり、欲しかったものを買ったり、優雅な気持ちで過ごすことで、運気がアップしていきそうですよ。異性からのアプローチがありそうな日です。出会いを求めている方は、お洒落をしてお出かけをしましょう。出会いを求めていない方は、注意をしておくといいでしょう。ワーク・ライフ・バランスを考えると良い日です。最近のあなたは、頑張りすぎてはいませんか？無理をしすぎるのは良くありません。プライベートも充実させるように、意識していきましょう。あなたの中に愛が存在し、あなたのまわりには愛であふれています。ですから、わざわざ愛を探しに行かなくても大丈夫です。愛のある考え方と行動で、あなたの人生のあらゆる面に愛を引き寄せることができます。あなたがもし、人生の中にロマンスをもたらしたいと感じるならば、あなたの考えと行動をロマンスへと導きましょう。あなたがご自身の人生を好きになれるように、今までのどんな経験も癒しに変えて、素晴らしい未来を実現できるように。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/