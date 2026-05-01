大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、クローザーを務めるタナー・スコット投手に不安定な投球が目立った。今季はその座をエドウィン・ディアス投手に譲ったが、返り咲きもあり得るほど復調してきているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今季のスコットは日本時間30日終了時点で、15登板、0勝1敗4ホールド1セーブ、防御率2.03といった数字をマーク。直近で登板した同29日のマイアミ・マーリンズ戦でも、1回無失点、被安打0と結果を残している。

同メディアは「去年はメカニクスが良くなかったし、それが結果にも表れていた。かなり読まれやすくなってしまっていた。本当にひどかったよ。でも、それはもう切り替えた。真ん中、ど真ん中には投げないことだ。ど真ん中は最悪だった。メジャーの打者なら、誰だってど真ん中は打てるからね」という本人のコメントを紹介。

続けて、「彼は今季ここまで、はるかに力強く、自信に満ちた投球を見せている。デーブ・ロバーツ監督もその変化に気づいており、彼の序盤のパフォーマンスに手応えを感じている」としつつ、「態度からも分かるし、マウンド上での自信も感じられる。ボールにも迷いがなく、打者の芯を外すようなスイングを引き出せている。だから、タナーに対しては本当に大きな信頼と安心感を持っている」という同監督の見解を伝えている。

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