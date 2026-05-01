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中日ドラゴンズの細川成也は30日、バンテリンドームで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・左翼」でスタメン出場。2回に、今季3号の本塁打を放った。











2回表に1点を先制された中日はその裏、この回先頭の4番・細川が打席に立つ。



プロ初先発の篠木健太郎は初球、真っ向勝負とばかりにアウトハイへ150キロのストレートを投じたが、4番のバットがそれを一閃した。



打球は高い弾道を描き、左中間のホームランウイングに着弾。力勝負に打ち勝った細川の今季3号で、中日がすぐさま1－1の同点に追いついた。



だが、中日は優位な展開に持ち込むことができない。終盤にDeNAに得点を重ねられ、最終スコア2－6でDeNAに敗れた。



細川はこの試合の本塁打が、本拠地・バンテリンドームでの今季初アーチ。13試合目でのお披露目となったが、これを機に数多く名古屋のファンに放物線を届けたいところ。



細川は現在7試合連続安打で、今季ここまで打率.326と好調をキープしている。竜の4番のさらなる活躍に期待がかかる。





















【動画】ホームランウイングへ！細川の今季3号がこれだ

DAZNベースボールのXより













黄金の竜になれ



細川成也 3号ホームラン

4番の仕事ですぐさま同点



⚾️中日×DeNA

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