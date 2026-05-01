













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの佐藤輝明が30日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズに「4番・三塁」で先発出場。7回にリーグトップに並ぶ7号本塁打を放つなど、3安打猛打賞と大活躍した。











阪神は6－2とリードして迎えた7回表、1死無走者で佐藤に第4打席が回る。カウント1－1からの3球目、ヤクルト先発の高梨裕稔が投じたフォークを、佐藤が優雅に振りぬいた。



打球は確信弾となり、外野手は一歩も追わず、打たれた高梨もマウンドで膝を折って崩れ落ちる。同僚の森下翔太と並ぶリーグトップタイの7号アーチで、阪神は7－2とした。



阪神はその後も得点を重ね、今季最多の16安打・10得点。最終スコア10－2でヤクルトに大勝し、首位の座をキープした。



佐藤はこの試合、4打数3安打2打点1四球と大暴れ。ここまでの成績が打率.376、7本塁打、25打点となり、打撃主要3部門でトップに浮上した。



昨季は40本塁打、102打点の成績で本塁打王・打点王の2冠を獲得。初のシーズンMVPにも輝いたが、今季はそれを上回る完成度とスケール感を披露している。佐藤の進化から目が離せない。



























【動画】神宮の夜空に放物線…佐藤輝明の7号がこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













雨を切り裂く



リーグトップに並んだ

佐藤輝明が7号ホームラン🚀



⚾️ヤクルト×阪神

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】