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埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手は30日、本拠地・ベルーナドームで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「9番・遊撃」で先発出場。7回から入った三塁の守備でも好守でファンを沸かせた。











7回、日本ハム7番のアリエル・マルティネス選手が鋭く捉えた打球を、滝澤選手が横っ飛びで好捕。すぐさま立ち上がり一塁へ送球し、余裕を持ってアウトにした。平沢大河選手も難しい球を確実に捕球し、隅田知一郎投手も笑顔で拍手を送った。



打撃面では2回、2死一、三塁の好機に変化球をしぶとく捉え、遊撃手の頭上を超える先制適時打をマーク。7回の第3打席で右前打を放ち、マルチ安打を記録した。



身長164センチと球界屈指の小柄な体格ながら、昨季は自己最多の125試合に出場。今季も日本ハム戦での通算打率.333と相性抜群だ。



チームは延長11回の末、2-3で惜敗。敗戦は悔やまれるが、「9番」の枠を超えた攻守にわたる活躍が光った一戦となった。





















【動画】三塁守備も上手い…滝澤夏央のファインプレーがこれだ！

DAZNベースボールのXより













サードでもこの存在感



滝澤夏央 たまらん好守

ファースト平沢大河も好捕

隅田知一郎 拍手で讃える



⚾️西武×日本ハム

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