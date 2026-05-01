大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する噂が取り沙汰されている。しかし、ニューヨーク・メッツとサンディエゴ・パドレスも移籍先の候補に上がり、早くも熱を帯びている。米メディア『モーターシティ・ベンガルズ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。

パドレスはここ2年ほど資金繰りの問題を抱えながらも、有望株を削りつつ優勝争いを続けてきた。その中で、球団買収が近づいているとされており、この新体制がパドレスの給与総額問題を解消し、スクバル争奪戦参戦への道を開くかもしれない。

一方でドジャースは、すでに大谷翔平選手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手など、球界屈指の先発投手陣を揃えているが、豊富な資金力を背景に毎シーズンのように大型補強を繰り返している。

もしスクバルがタイガースからの放出要員となるか、オフシーズンにフリーエージェント（FA）となれば、パドレスやドジャースなどが獲得に動く可能性は高いだろう。

注目の集まるスクバルの動向についてカンプベル氏は「もしドジャース、メッツ、パドレスの3球団がすべて参戦すれば、入札額は間違いなく、タイガースのオーナーであるクリス・イリッチ氏でも手の届かない規格外の水準に達するだろう」と言及した。

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