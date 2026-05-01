大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、マイアミ・マーリンズ戦の終盤で思わぬ形のプレーに巻き込まれた。普段は相手を混乱に陥れる側である大谷だが、この日は試合を終わらせる併殺打の一因となり、ファンからも厳しい声が上がったようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

ドジャースは4月29日（日本時間30日）、マーリンズ戦の9回裏に一死満塁で1点を追う場面を迎えていた。打席にはフレディ・フリーマン内野手が立ち、大谷は一塁走者だった。フリーマンの打球は二塁手のハビエル・エドワーズ内野手へ転がり、大谷は二塁へ走り出した。

しかし、その直後に大谷は、エドワーズが捕球する前に二塁へ抜けられないと判断し、いったん動きを止めた。その後、一塁へ戻る動きを見せたものの、この判断が裏目に出た形となってしまった。

一塁へ戻ろうとしたことでエドワーズを引きつける形にはなったが、同時にエドワーズはフリーマンが向かっている一塁ベースの方向へも動ける状況になった。結果として、エドワーズはまず大谷にタッチし、そのまま一塁を踏んで試合終了の併殺打を完成させた。

この大谷の動きにはファンからも疑問の声があがり、ヘイエン氏は「彼がこれほど窮地に立たされる姿を見るのは奇妙な光景だった。普段は彼が相手チームを窮地に追い込む側なのに、今回はそうではなかった」と言及した。

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