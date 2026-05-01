大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、2日前にメジャー昇格したばかりのライアン・ウォード外野手がマイナーに降格。再び苦境に陥る形となったが、米メディア『ドジャースウェイ』は、トレード放出を検討した方がお互いにとって有益ではと主張している。

現在28歳のウォードはマイナー7年間で通算154本塁打を放るも、戦力層の厚さに阻まれなかなか出番に恵まれていない苦労人。今季はフレディ・フリーマン内野手の父親リスト入りに伴って昇格し、同20日のメジャーデビュー戦では5打数2安打をマークしたものの、フリーマンの復帰と同時にマイナーへ逆戻りとなった。

同メディアは「ウォードはついに壁を破ってメジャーデビューを果たしたものの、状況自体は大きく変わっていない。そのためESPNは、トレードが双方にとって最善策だと考えている。いずれキケ・ヘルナンデス内野手やトミー・エドマン内野手が復帰すれば、たとえフリーマンが再び離脱したとしても、ウォードが出番を得るのは難しい状況だろう」と言及。

続けて、「彼の市場価値はやや判断が難しいところがある。多くの球団が彼のような打力を必要としている上、6年間の球団保有権があるという点も魅力だ。ただ、その年齢を考えると、再建中のチームが本気で関心を示すかは疑問が残る。いずれにせよ、ドジャースは彼をトレードに出せば、何らかの見返りを得られる可能性が高い」と指摘している。

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