楽天は1日、宮城県内の小学3年生～小学6年生を対象に、元プロ野球選手や中、高保健体育教諭免許状等の有資格者である楽天イーグルスアカデミーコーチが学校へ直接訪問する「ベースボール型」出前授業を実施および受付を開始することになったと発表した。

「野球振興」と「教育現場のサポート」を目的として実施。野球というスポーツの特性である「個人の挑戦」と「チームでの協力」を通じて、子どもたちに体を動かすこと、そして野球の楽しさを感じてもらう機会を創出する。

また、野球未経験者や運動に苦手意識を持つ子どもでも、安心して参加できる内容で構成しており、「野球の経験がなくても楽しめるだろうか」「クラス全員が一体感を持てる授業にしたい」といった先生方の悩みに寄り添い、経験豊富なアカデミーコーチが子どもたちの目線に立って、基本動作からチームで協力する楽しさまでを丁寧にサポート。なお、申し込みは球団WEBサイトの専用フォームより受付中。

■出前授業のポイント

・専門コーチによる指導

・「できた！」の喜びを体験

・野球の楽しさを再発見

・学校の体育授業をサポート

・野球用具は全てアカデミーで準備

＜「ベースボール型」出前授業 概要＞

対象：宮城県内の小学3年生～小学6年生

実施期間：2026年6月～2027年3月まで

実施場所：小学校の運動場、または体育館

実施日時：希望の日時を伺い調整

指導内容（一例）

・準備運動（体を動かす楽しさを体感）

・基本のドリル（正しい投げ方、捕り方、バットの握り方、スイングの仕方など基本動作）

・ミニゲーム（チームで協力する楽しさ、作戦を考える面白さ）

学校の要望に応じて、内容は柔軟に対応。

費用：無料

申込方法：球団WEBサイト専用フォームより

申込締切：実施希望日から50日前

※指導するアカデミーコーチは選べない