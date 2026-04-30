「最も価値あるトレード要員」村上宗隆、12本塁打で価値高騰！　次は激し…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、トレードで他球団に移るかもしれない。それも非常に価値ある野手として市場に出る可能性があると、米メディア『ESPN』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示され、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。

村上は長期契約ではなく、あえて短期契約を選択したようだが、その判断が成功に繋がる可能性がある。

開幕戦から3試合連続ホームランを放ち、数試合の間隔を空けて、今度は5戦連続本塁打を記録。

一気に数字を伸ばし、ア・リーグの本塁打ランキングにおいてアーロン・ジャッジ外野手（ニューヨーク・ヤンキース）に並ぶ首位タイの12本塁打をマークしている。

この勢いを今後も継続できれば、間違いなく村上の価値は高騰するだろう。

それを踏まえ、村上について同メディアは「彼は日本では疑いようのないスター選手であり、日本人選手のシーズン最多本塁打記録保持者でもある。

しかし、MLB球団は彼の空振り癖を懸念し、冬のフリーエージェント市場において、予想外にもオファーはほぼ無かった。

結果的に、シカゴが結んだ2年総額3400万ドルの契約はまさに名采配となった。

村上は12本塁打でMLBトップ。

今後15カ月の間に、ここ数年で最も価値のある野手トレード要員となる可能性を秘めている」と評価している。

【関連記事】

【了】