横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズのクーパー・ヒュンメル外野手は30日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「6番・左翼」でスタメン出場。2回に先制弾を放つなど、3安打3打点の活躍を見せた。
2回、2死走者なしで6番・ヒュンメルに打席が回る。相手先発のカイル・マラーが投じたチェンジアップを捉えると、打球は左翼のホームランウイングに着弾。ヒュンメルの来日2号となる先制ソロ本塁打が飛び出した。
2-2で迎えた7回には、1死二、三塁からヒュンメルが2点タイムリーヒットを放ち、9回にも二塁打を記録。ヒュンメルは本塁打を含む3安打3打点の活躍を見せ、試合はDeNAが6-2で勝利した。
ヒュンメルはここまで24試合に出場し、打率.242、2本塁打、10打点。筒香嘉智と牧秀悟が不在の中、打線の起爆剤としてさらなる活躍が期待される。
【動画】金色の輝くスタンドへ…ヒュンメルの2号がこちら！
DAZNベースボールの公式Xより
その者、青き衣をまといて
金色の野に打ち込むべし
ヒュンメル 先制の2号ホームラン
ホームインし新セレブレーション披露
⚾️中日×DeNA
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