













横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズのクーパー・ヒュンメル外野手は30日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「6番・左翼」でスタメン出場。2回に先制弾を放つなど、3安打3打点の活躍を見せた。











2回、2死走者なしで6番・ヒュンメルに打席が回る。相手先発のカイル・マラーが投じたチェンジアップを捉えると、打球は左翼のホームランウイングに着弾。ヒュンメルの来日2号となる先制ソロ本塁打が飛び出した。



2-2で迎えた7回には、1死二、三塁からヒュンメルが2点タイムリーヒットを放ち、9回にも二塁打を記録。ヒュンメルは本塁打を含む3安打3打点の活躍を見せ、試合はDeNAが6-2で勝利した。



ヒュンメルはここまで24試合に出場し、打率.242、2本塁打、10打点。筒香嘉智と牧秀悟が不在の中、打線の起爆剤としてさらなる活躍が期待される。

























【動画】金色の輝くスタンドへ…ヒュンメルの2号がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより













その者、青き衣をまといて

金色の野に打ち込むべし



ヒュンメル 先制の2号ホームラン

ホームインし新セレブレーション披露



⚾️中日×DeNA

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