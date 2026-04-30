「安定した投球を継続」菅野智之、今季初の無失点勝利！　新天地ロッキー…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、4月29日（日本時間4月30日）に行われたシンシナティ・レッズ戦に登板し、6回途中まで投げて4安打無失点2奪三振の好投を披露した。今季3勝目を飾ったと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

菅野は初回、マシュー・マクレーン内野手にヒットを許すも、後続を断ち切って無失点に抑えた。

3回と5回には三者凡退とし、6回途中にマウンドを退いている。

ハンター・グッドマン捕手がホームランを放つなど、打線も活躍したことで、ロッキーズが13-2の勝利を収めた。

菅野は今季これまでに6試合に登板し3勝1敗、防御率2.84、21奪三振をマーク。

同メディアは「今季初の無失点登板を果たし、空振りを奪うよりも制球力を重視した投球を見せた。

右腕の菅野は91球中51球をストライクとし、空振りはわずか5球だったものの、見逃し三振を24球奪って打者のタイミングを狂わせた。

彼は安定した投球を続けており、6試合中5試合で相手打線を2失点以下に抑えている。

コロラドでのデビューシーズンだが、すでに31.2イニングで、防御率2.84、WHIP1.17、奪三振21、与四球9という好成績を残している」と評価した。

【関連記事】

【了】