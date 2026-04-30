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ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手の復帰が、オールスター明けとなることが判明した。ディアスは今季からドジャースに守護神として加入していたが、この離脱によって佐々木朗希投手をリリーフに戻すべきだとの声が強まっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のネイト・デュフェット記者が言及した。

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ディアスは序盤戦に苦しみ、最初の5試合の登板のうち3試合で自責点を記録。特に直近の2試合では内容が悪化し、テキサス・レンジャーズ戦では1回を投げて被安打3、失点3、与四球1の内容で、コロラド・ロッキーズ戦ではアウトを1つも取れないまま被安打4、失点3、与四球1だった。

ドジャースは昨季、シーズンを通してブルペンの不安定さがあったため、オフシーズンに新たな守護神を探していた。そこで、ニューヨーク・メッツからフリーエージェント（FA）となっていたディアスを獲得している。

一方、昨季は先発で苦しんだ佐々木が守護神を務めたが、今季は先発ローテーションに戻っている。しかし、再び苦戦していることから、結果を残したブルペンへ戻すべきではないかという見方も出ている。

起用に様々な声があがっている佐々木についてデュフェット氏は「彼は再び苦戦しており、先発に残るべきかどうか疑問視されている。ドジャースはオールスター明けまで信頼できる守護神が必要であり、ポストシーズンにおいてもリリーフ投手が多すぎるということはない。終盤に佐々木とディアスを擁していれば、ワールドシリーズ3連覇につながるだろう」と言及した。

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