村上宗隆 最新情報

スポーツ専門局「ESPN」が28日（日本時間29日）、ア・リーグ新人王のオッズを発表。シカゴ・ホワイトソックスに所属する村上宗隆内野手が一番人気となったが、「新人王当確」の声には異論の声も上がっているようだ。米メディア『ファンサイド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

米スポーツ専門局「ESPN」が発表したア・リーグ新人王のオッズは28日時点で村上が＋155で一番人気。2番手がデトロイト・タイガースのケビン・マクゴニグル内野手の＋220、3番手がクリーブランド・ガーディアンズのチェイス・デローター外野手の＋500となっている。

この新人王争いについて、米メディア「ファンサイデッド」は「もし今日、シーズンが終わったら勝者は村上宗隆」としつつ、

「マクゴニグルがこの賞を受賞するだろう。彼は何でもできる。ここまではパワーの面で伸び悩んでいるものの、OPS．951、OPS＋162という驚異的な数字を誇る長打製造機だ。彼は驚異的なスピードと走塁センスでボールを隙間に打ち込む」と異論を唱えた。

続けて「マクゴニグルの価値はショートとサードの両方で卓越した守備力によってさらに高められる。彼は三振をほとんど取られず、アプローチも忍耐強い。

彼の打撃には弱点はほとんど見当たらない。村上の活躍は素晴らしいが、ホワイトソックスは徐々に人々の記憶から薄れていくだろう。デトロイトは地区優勝の可能性を秘めており、ワールドシリーズへの道筋も見えている」とも述べた。

課題となっている三振の多さを暗に示された村上だが、それをかき消すようなペースで本塁打を量産している。このペースでシーズンを乗り切り、日本人選手では大谷翔平以来となる新人王に輝くことが出来るだろうか。

【関連記事】

【了】