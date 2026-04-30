鈴木誠也 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、鈴木誠也だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標

打率.328、出塁率.430、長打率.567、OPS.997と、基本指標はいずれも高水準。昨季の打率.245、出塁率.326、長打率.478、OPS.804を大きく上回っており、3・4月の成績だけを見れば申し分ない内容だ。規定未到達のため総合判定には注記がつくものの、打席に立った際の打撃内容はA評価にふさわしい。

◇打球等

平均打球速度144.5km/h、ハードヒット率47.9％、バレル率10.4％、スイングスピード118.0km/hと、概ね基準はクリアしている。ただし、昨季と比べるといずれも数値が下がっており、特にバレル率6%減は気になるところ。開幕出遅れの影響なども含めて経過を観察したい。打球面の判定はB。

◇コンタクト

三振率24.1％は基準の20％未満を上回っており、コンタクト面の判定はC。ただ、昨季の25.2％からは改善している。一方で、空振り率は24.6％と基準をわずかに下回り、こちらは良好な範囲だ。

◇選球眼

四球率12.7％、ボール球スイング率21.3％と、選球眼は非常に良好だ。無理に追いかけず、打てる球を待てていることが高い出塁率につながっている。選球眼の判定はAで、3・4月の鈴木を支える大きな強みといえる。

総合判定はB※。

規定未到達のため注記つきではあるが、基本指標と選球眼は文句なし。打球面にはさらなる上積みの余地があり、コンタクト面にも改善ポイントは残るものの、3・4月の打撃内容はかなり良好だ。

【了】

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