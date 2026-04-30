岡本和真 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、岡本和真だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標

打率.224、出塁率.303、長打率.383、OPS.686と、主要な基本指標はいずれも基準を下回った。NPB通算の打率.277、出塁率.361、長打率.521、OPS.882と比べても物足りず、3・4月は結果の面ではやや苦しんだ印象だ。総合的な攻撃力という点では、まだ本来の水準には届いていない。それでも4月30日時点で5本塁打（チーム1位）、15打点（チーム2位タイ）はポジティブ要素。

◇打球等

打球の質には明るい材料がある。平均打球速度148.5km/h、ハードヒット率52.2％、バレル率13.0％はいずれも高水準。スイングスピードも118.0km/hと高く、強く振ること自体はできている。成績は伸び切っていないものの、打球面の判定はA。状態が大きく崩れているというより、結果がまだ伴い切っていない段階と見ることもできる。

◇コンタクト

大きな課題はコンタクト面だ。三振率31.3％は基準の20％未満を大きく上回り、NPB通算の17.7％と比べても悪化している。空振り率も33.2％と高めで、MLB投手の球威や変化に対して、まだ対応途上の部分が見える。打球の質が良いだけに、いかにバットに当てる機会を増やせるかが今後のポイントになる。

◇選球眼

四球率は10.1％で基準をわずかに上回り、ボール球スイング率も25.5％と良好な範囲に収まっている。選球眼の判定はBで、大きく崩れているわけではないが、出塁率を引き上げるには、もう一段の見極めと打席内での粘りが欲しいところだ。

総合判定はB。

基本指標とコンタクト面には課題が残る一方で、打球の質は十分に高い。強く振れているだけに、三振率を抑え、インプレーを増やすことができれば、成績は上向く可能性がある。3・4月の岡本は、上昇の余地を残した経過観察段階といえそうだ。

【了】

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