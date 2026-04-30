村上宗隆 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、村上宗隆だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標

打率こそ.236と一見物足りなく映るものの、出塁率.375、長打率.564、OPS.939はいずれも高水準。本塁打数はMLB1位タイ（4月30日時点）で、チーム内にとどまらず、メジャー全体においても日に日に存在感を増している。総合的な攻撃力は十分A評価に値するだろう。

◇打球等

平均打球速度153.2km/h、ハードヒット率63.1％、バレル率21.5％と、打球の質は非常に良好でメジャーでもトップクラスだ。スイングスピードも120.4km/hで、強く振れていることが数字にも表れている。

◇コンタクト

最大の課題はここだ。三振率33.8％は基準を大きく上回り、NPB時代と比べても高くなっている。空振り率も43.2％と非常に高いが、チーム状況も鑑みれば、一発で仕留めるスタンスで臨んでいるともとれる。たとえ空振りになったとしても、相手投手に与えるプレッシャーは小さくないはずだ。引き続き経過を観察していきたい項目である。

◇選球眼

四球率18.4％、ボール球スイング率21.5％と、選球眼は安定している。無理にボール球を追いかけず、自分の打てる球を待てている点は好材料だ。打率が低めでも出塁率を高く保てているのは、この見極めの良さがあるからだろう。

総合判定はA。

長打力、打球の質、選球眼はいずれも良好で、MLBの環境にも十分対応できている。一方で、三振率と空振り率には明確な課題が残る。今後はコンタクト面をどこまで改善できるかが、さらなる上昇のポイントになりそうだ。

【了】

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