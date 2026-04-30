【打撃状態診断】吉田正尚、総合判定B　取り戻したい長打力。出塁能力は未…

吉田正尚 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、吉田正尚だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標

打率.265、出塁率.390、長打率.327、OPS.717。打率は基準を上回り、出塁率も.390と高水準だ。昨季の出塁率.307から大きく改善しており、打席での安定感は増している。一方で、長打率は.327にとどまり、OPSも基準の.750には届かなかった。基本指標の判定はB。出塁面は良好だが、長打力には物足りなさが残る。

◇打球等

打球面は課題がはっきり出ている。平均打球速度145.2km/hは基準をクリアしているものの、ハードヒット率42.9％、バレル率0.0％、スイングスピード113.8km/hはいずれも物足りない。特にバレル率0.0％は気になる数字で、強く、角度のついた打球をどれだけ増やせるかが今後のポイントになる。

◇コンタクト

コンタクト面は吉田らしさが出ている。三振率11.9％、空振り率13.6％はいずれも非常に優秀で、判定はA。昨季から大きく崩れておらず、MLBの投手に対してもバットに当てる技術は依然として抜きん出ている。

◇選球眼

四球率15.3％、ボール球スイング率23.3％と、選球眼もまだまだ健在だ。昨季の四球率4.9％から大きく上昇しており、ボール球スイング率も基準内に収まっている。無理に仕掛けず、ボールを見極めながら出塁できている点は大きな好材料だ。

総合判定はB※。

規定未到達のため注記つきではあるが、出塁力、コンタクト能力、選球眼はいずれも良好だ。一方で、長打率と打球の質には課題が残る。今後は持ち前のミート力を保ちながら、どれだけ強い打球を増やせるか。吉田の3・4月は、“らしさ”と課題がはっきり分かれた内容だった。

【了】

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