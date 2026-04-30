大谷翔平 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、大谷翔平だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標

打率.273、出塁率.406、長打率.491、OPS.897と、基本指標は総じて高水準だ。特に出塁率.406は昨季の.392を上回っており、打席での安定感は十分に示している。一方で、長打率とOPSは昨季から下がっており、大谷の基準で見ればやや物足りなさも残る。とはいえ、基本指標の判定はA。3・4月の段階としては十分に良好なスタートといえる。

◇打球等

平均打球速度152.1km/h、ハードヒット率51.9％、バレル率21.5％、スイングスピード120.1km/hと、打球面はいずれも高い水準にある。昨季と比べると各指標はやや低下しており、ハードヒット率7％減など気になる点はあるものの、依然として非常に優秀。強い打球を生み出す能力は健在で、打球の質という点では大きな不安はない。

◇コンタクト

三振率は23.7％、空振り率は27.5％。基準には届いていないものの、昨季の三振率25.7％、空振り率33.4％からは改善している。コンタクト面の判定はCだが、内容としては悪化ではなく改善傾向と見ていい。長打を狙う打者として一定の空振りは避けられないなかで、バットに当てる確率を少しずつ高められている点は好材料だ。

◇選球眼

四球率16.5％は昨季の15.0％を上回り、非常に優秀な数字だ。一方で、ボール球スイング率は31.4％と基準を超えており、昨季の26.0％からも悪化している。四球を選べている一方で、ボール球に手を出す場面も増えているため、選球眼の判定はB。ここが落ち着いてくれば、出塁率だけでなく打撃全体の安定感もさらに増していきそうだ。

総合判定はB。

基本指標と打球の質はA評価で、3・4月の打撃内容は十分にハイレベルだ。ただし、大谷自身の昨季の水準と比べると、長打力や打球の強さにはやや物足りなさがあり、ボール球スイング率の上昇も気になるところ。それでも、出塁率やコンタクト面には好材料があり、状態が悪いというより“まだ上がり切っていない”段階といえそうだ。

【了】

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