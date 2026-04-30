寒川町、倉見駅からすぐの場所にある「和菓子處 吉祥庵（きっしょうあん）」。いまSNSで「可愛すぎる！」とバズっている商品があると聞き、さっそく伺ってきました。

職人技と野鳥愛が生んだ「鳥の練り切り」

二代目店主の黒田さんは、大の野鳥好き。コロナ禍にスタートした通信販売で、動物モチーフの上生菓子が評判を呼んだことをきっかけに、大好きな鳥の練り切りを作り始めました。

店頭には、おなじみのインコや文鳥だけでなく、ヒバリやメジロ、ルリビタキなど、鳥好きにはたまらない季節の野鳥たちが常時6種類ほど並びます。野鳥好きならではの視点で、それぞれの特徴を忠実に再現。特にルリビタキなどにある「眉（目の上の白い模様）」は技術的に難易度が高く、一筋縄ではいかない表現だそうです。

和生菓子一級技能士の黒田さんは、数々のコンテストで賞を獲得してきた実力者。愛らしい鳥の姿の裏には、確かな技術と深い野鳥愛が込められているのです。本人曰く、一羽一羽に命を吹き込む作業は「鳥好きのための同人誌」を編むようだとか。その噂は瞬く間に広まり、野鳥の会の会長や野鳥を研究している小学生など、今では全国から野鳥愛好家が集まる店となっています。

「店の味」を決める餡子は曾祖父から継承

鳥の練り切りはインコシリーズが1羽あたり税込380円、野鳥シリーズが税込430円です。あまりの愛くるしさに食べるのが少し憚られますが……思い切ってひと口。しっとり柔らかな歯ざわりと、優しい甘さにホッと肩の力が抜けていきます。黄緑のセキセイインコには柚子餡、その他にはこし餡が包まれており、そのなめらかさは格別です。

この餡こそが吉祥庵のこだわり。時間と手間をかけて小豆の渋を抜き、苦みのないすっきりした味わいに仕上げる製法は、戦前からの職人であった曾祖父から受け継いだものです。物資が限られた戦中・戦後や、現代の大量生産からは生まれ得ない、雑味のない丁寧な味を実現しています。

黒田さんが子供の頃、餡を仕込む際のお父様はとてもピリピリしており、よく怒鳴られたため「餡子なんて作るな」と反発したこともあったそう。けれど、自らも職人となった今、「当時の父の心境がよくわかる」と黒田さんは語ります。店の味を決める餡の仕込みは、大きな窯や強い火力を使い、タイミングがモノを言う、まさに命がけ。丁寧な味わいとなめらかさには、職人としての覚悟が詰まっています。

季節・目的に合わせて選べる幅広い品ぞろえ

鳥さん以外の上生菓子も、ラインアップ豊富で、選ぶ喜びが尽きません。ひとつ税込330円の季節の上生菓子は、求肥に包まれたまろやかなミルク餡や、爽やかな甘さの柚子餡、風味豊かなごま餡など、目でも舌でも飽きずに楽しめます。

季節の和菓子も餡子たっぷりで魅力的です。取材時は柏餅（税込220円）が出始めていたので購入。大ぶりの葉に包まれた餅は柔らかく、柏の香りがふわりと香ります。

日持ちする商品を求めるならどら焼き「吉祥の月」（税込230円）を。こちらは小ぶりながら粒あんがぎっしり詰まっていて満足度の高いひと品。

また、米粉の「和風フィナンシェ」（税込360円）や「オランジェット」（税込600円）など、和菓子屋では珍しい商品も。幅広いニーズに応えるべく、洋のエッセンスを取り入れた新しい商品にも挑戦しているそうです。和菓子への誇りと自身の「好き」を燃料に、商品に向き合う姿勢が印象的でした。

お店では、黒田さんとお母様が気さくに話してくださるので、お菓子の背景を知ることで家で味わう感動もひとしおです。ぜひ、店頭での会話も楽しみながら、お気に入りの一羽を探してみてください。

【鳥の練り切りご購入時の注意】※店頭購入の場合は、1種類につき1個まで。※予約は1週間前まで可※お持ち帰りの際は保冷剤・保冷バッグが必須です。大切な鳥さんを無事に連れて帰るための「ゲージ」として、忘れずにご持参くださいね！

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