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シカゴ・カブスのマイケル・コンフォート外野手は昨季、ロサンゼルス・ドジャースでプレーしていたがシーズンを通した不振により、構想外となっていた。今季、カブスの一員としてドジャースと対戦したコンフォートについて、デーブ・ロバーツ監督がコメントした。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。

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昨季のドジャースの中で苦しんだ1人が、開幕前に1年1700万ドル（約27億円）で加入したコンフォートだった。長打力に定評のある左打者だったが、ドジャースでは最後まで調子が上がらず、ファンの厳しい視線を浴び、ポストシーズンのロースターからも外れた。

最終的にコンフォートはレギュラーシーズン138試合に出場し、打率.199、本塁打12、打点36、OPS.638を記録した。これはメジャーでのキャリアでも最悪のシーズンだった。

コンフォートについて聞かれたロバーツ監督は「努力や取り組みが足りなかったわけではない。ただ、環境が合わなかったり、居心地が悪かったりすることもある。プレッシャーという言葉は使いたくないが、答えは分からない」と語った。

昨季は厳しい声を浴びることが多かったコンフォートについて、レビン氏は「ドジャースはリーグ全体で自身の価値を高めたい選手にとって理想的な移籍先となっており、通常は1年契約で実力を証明する機会を与えられる。しかし、期待通りに結果を出せなかった選手も数名おり、彼は残念なリストに加わってしまった」と言及した。

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