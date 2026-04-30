大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手は、ここまで5戦に投げて防御率0・60、2勝1敗の好成績を残している。要因として遊撃手・キム・ヘソンの役割が大きいという声もあるようだ。韓国メディア『SPOTVニュース』が報じた。

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韓国メディア『SPOTVニュース』は、米データ会社「Stats Perform」が展開する「OptaSTATS」によるデータで、開幕から5試合すべてで6イニング以上を投げ、被安打5以下、自責点1以下、被本塁打0は1913年に自責点の記録ができて以来、メジャー初の記録であると紹介。

この記録について同紙はマーリンズ戦でのキムのプレーに触れ、「大谷のこの記録は、遊撃手キム・ヘソンの守備の助けがなければ成し遂げられなかった。キム・ヘソンは4回二死一、三塁でケイシーの打った投手の頭を越える大きなバウンドの打球を果敢なダッシュでアウトにした。

この打球が内野安打になれば、大谷が達成した「連続1自責点以下」の記録は破れるところだった。」と説明した。

このファインプレーに救われた大谷は、この試合6回5安打2失点（自責1）と好投。しかし、打線の援護がなくドジャースは1―2で敗戦。大谷は今季初黒星を喫している。

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