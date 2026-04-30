DeNAと中日、6回終了で2-2の同点
DeNAは2回と5回に1点ずつ奪い、中日も同じく2回と5回に1点ずつ返して応戦。両チームとも本塁打で得点を重ね、緊迫した展開で試合は終盤へ。細川、山本、ヒュンメルがそれぞれ一発を放っている。
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|26
|16
|9
|1
|.640
|-
|2
|ヤクルト
|27
|17
|10
|0
|.630
|0
|3
|巨人
|26
|15
|11
|0
|.577
|1
|4
|DeNA
|25
|12
|13
|0
|.480
|4
|5
|広島
|24
|8
|15
|1
|.348
|7
|6
|中日
|26
|8
|18
|0
|.308
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|28
|13
|14
|1
|.481
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|28
|12
|16
|0
|.429
|5