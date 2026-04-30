阪神タイガースの百崎蒼生（写真：産経新聞社）





　


阪神タイガース　最新情報

　阪神タイガースの百﨑蒼生が30日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「3番・三塁」で先発出場。初回の打席で、今季2号の本塁打を放った。
 

　

 
　1回表、阪神は1死から2番・井坪陽生が安打で出塁。打席に入った3番・百崎への初球で盗塁に成功し、1死二塁のチャンスとなった。
 
　オイシックスの先発・石田陵馬がカウント3－1から投じた5球目、甘く入ったストレートを百崎が鋭いスイングで引っ張った。
 
　打球は弧を描き、一直線に左翼スタンドを超えていく。百崎の今季2号となる2点本塁打が飛び出し、阪神が初回に2点を先制した。
 
　幸先のよいスタートを切った阪神だったが、その後はオイシックスの反撃にあい、3-9で敗戦。百﨑はこの試合、4打数1安打2打点の成績だった。
 
　今季の百崎はここまでファームで23試合に出場し、打率.231（52打数12安打）、2本塁打、6打点。打撃の状態を上げ、一軍でブレイクを果たせるか注目だ。
　









　


【動画】完璧な当たり！百﨑蒼生の第2号がこちら
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

期待の若虎🐯

鋭くライナーで運んだ
百﨑蒼生 第2号ホームラン

⚾️オイシックス×阪神（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【関連記事】





 
【了】