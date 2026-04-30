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阪神タイガースの百﨑蒼生が30日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「3番・三塁」で先発出場。初回の打席で、今季2号の本塁打を放った。











1回表、阪神は1死から2番・井坪陽生が安打で出塁。打席に入った3番・百崎への初球で盗塁に成功し、1死二塁のチャンスとなった。



オイシックスの先発・石田陵馬がカウント3－1から投じた5球目、甘く入ったストレートを百崎が鋭いスイングで引っ張った。



打球は弧を描き、一直線に左翼スタンドを超えていく。百崎の今季2号となる2点本塁打が飛び出し、阪神が初回に2点を先制した。



幸先のよいスタートを切った阪神だったが、その後はオイシックスの反撃にあい、3-9で敗戦。百﨑はこの試合、4打数1安打2打点の成績だった。



今季の百崎はここまでファームで23試合に出場し、打率.231（52打数12安打）、2本塁打、6打点。打撃の状態を上げ、一軍でブレイクを果たせるか注目だ。



























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DAZNベースボールの公式Xより













期待の若虎🐯



鋭くライナーで運んだ

百﨑蒼生 第2号ホームラン



⚾️オイシックス×阪神（ファーム）

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