ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはシーズン開幕から好スタートを切ったが、ここ最近は苦しい戦いを強いられている。29日（日本時間30日）までの直近10試合は5勝5敗で、ナ・リーグ西地区首位に立ちながらも、デーブ・ロバーツ監督にとっては不安を感じる状態のようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のネイト・デュフェット記者が言及した。

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特に懸念されているのは打線の停滞だ。ドジャースはマイアミ・マーリンズとの試合で連敗し、その間の総得点はわずか3点だった。球界屈指の打者を多くそろえるチームとしては、シーズン序盤からやや不安定な攻撃内容が続いている。

実際、この10試合で打率上位にいるのはミゲル・ロハス内野手やマックス・マンシー内野手で、主軸として期待されるカイル・タッカー外野手、ウィル・スミス捕手、フレディ・フリーマン内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手らは下位に沈んでいる。

この状態をロバーツ監督は「チーム全体として、シーズン序盤のような打撃ができているとは思わない。ここ最近は調子が悪い」と語っている。

調子が下降気味のドジャース打線についてデュフェット氏は「過去数シーズンの実績を考えれば、選手たちが巻き返すと信じるべきだ。しかし、順位的な余裕は多少あるが、シーズンが進むにつれて注視すべき点であることに変わりはない」と言及した。

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