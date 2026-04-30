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横浜DeNAベイスターズの島田舜也は29日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦でプロ入り初の先発登板。5回を投げて3安打2失点と上々のプロデビューを飾った。











島田は序盤から140キロ台後半の直球を軸にした投球を展開。初回、2死一、二塁からジェイソン・ボスラーに中前適時打を許し先制点を献上したが、続く鵜飼航丞を見逃し三振に抑え、最少失点で切り抜けた。



2、3回は三者凡退とテンポよく抑えるも、4回に無死二、三塁のピンチを招き、内野ゴロの間に1点を失う。それでも後続を断ち、リードを広げさせなかった。



5回は三者凡退に抑え、5回73球3安打2失点で降板。勝敗はつかなかったが、先発としての役割を果たした。



ストレートの最速は151キロを計測。決め球のスプリットに加えチェンジアップやカーブなどの緩急も織り交ぜ、先発投手として及第点の投球を披露し、堂々のプロデビューとなった。



DeNAは2ー2の同点で迎えた7回、林琢真と三森大貴にタイムリーが飛び出して4－2と勝ち越しに成功。島田の後を継いだリリーフ陣も中日打線を封じ、最終スコア4－2でDeNAが勝利した。



2025年ドラフト2位で東洋大から入団した島田は、ここまでファームで4試合に登板して防御率0.00。今後の活躍に注目が集まる。

























【動画】好調の石伊を抑える！島田のプロ初登板がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













堂々たるデビュー登板



島田舜也 “初白星”はならずも

5回2失点の粘投で試合を作る



＜投球内容＞

回：5

球：73

安：3

振：1

四：2

死：0

失：2



⚾️中日×DeNA

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