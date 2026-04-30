大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得がオフシーズンから取り沙汰されている。その噂はシーズンが開幕してからも消えず、今ではニューヨーク・メッツとサンディエゴ・パドレスも交えた争奪戦が予想されている。米メディア『ガスランプ・ボール』のリンコルン・ズニッヒ記者が言及した。

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パドレスが今オフに再び積極的な補強路線へ戻り、スクバルの獲得競争に加わる姿勢を見せた。スクバルにはドジャースやメッツも関心を寄せると見られており、契約規模は年平均5000万ドル（約79.7億円）前後で投手史上最大級になる可能性がある。

ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手を中心に先発陣がそろっており、故障者が出ても層が厚いため、スクバルを絶対に必要としているわけではない。ただし、近年の大型補強の流れから、資金力を背景に争奪戦へ加わるのは自然だろう。

一方で、メッツは安定した先発投手を必要としているものの、デビッド・スターンズGMが長期契約に慎重な傾向を持っていることが障害になり得るようだ。スクバルが求めるのはより長い契約になるとみられており、その点でメッツはやや不利だと受け止められている。

そこで、ダークホースとして急浮上したパドレスについて、ズニッヒ氏は「パドレスが以前のような投資姿勢に戻れば、誰にも止められない存在になるかもしれない。潤沢な資金を手に、現在以上に優勝争いができるチームへと変貌する可能性がある。そうなれば、スクバルがパドレスのユニフォームを着る姿を夢見るのも容易なことだ」と言及した。

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