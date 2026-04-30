ROOT BAKERY（ルートベーカリー）

湘南の落ち着いた空気が流れる藤沢市・湘南台エリア。

駅からほど近い場所に、日常に少しの特別感を添えてくれるベーカリーがあります。

商店街の一角にありながら、どこか穏やかな空気が流れており、ふらりと立ち寄りたくなる佇まいです。

湘南台で出会う、“料理として楽しむパン”

完売必至の実力店

湘南台は、藤沢市北部に位置し、3路線が乗り入れるアクセスの良い交通拠点です。そんな湘南台駅西口から徒歩約3分と、気軽に立ち寄りやすい場所にお店があります。

店内の奥には「R+」という隠れ家的なヘアサロンが併設されており、パン屋とサロンが共存する、少しユニークな空間となっています。

一つひとつ、丁寧に個包装された色鮮やかなパンたちがセンスよく並び、どれにしようか迷う時間もまた楽しいひととき。

オープン前から行列が絶えず、営業は昼過ぎまでで売り切れ次第終了となるため、まずは早めの時間帯の訪問がオススメです。

素材へのこだわりと、多彩なラインアップ

ROOT BAKERYの特徴は、“パンと料理のマリアージュ”をコンセプトに、20年以上の経験を持つパン職人と、ミシュランの現場で腕を磨いたフレンチ・イタリアンのシェフたちが手を組み、ここならではのパンをカタチにしています。

いわゆる惣菜パンの枠にとどまらず、そのクオリティの高さはひと口食べればきっと実感できるはず。少し特別感のある価格帯ではあるものの、ミシュランの現場で培われた技術が活きた具材と、しっかりとしたボリューム感で、納得感のある仕上がり！

なかでもボリューム満点のサンド系は、具材がたっぷりと使われており、見た目以上の食べ応えです。

十勝ハーブ牛の希少部位イチボステーキのサンド（1,100円/税込）

プレミアムバーガーBIG（850円/税込）

ローストビーフやベーコンなど、お肉としての素材も一級品。野菜や具材そのものの存在感が一つひとつにしっかりと感じられます。

どのパンもバランスの良さが印象的で、ソフトなパンからハードなパンまで、それぞれの素材に合わせた組み合わせが計算され尽くされ、パンでありながらまるで一品の料理のような満足感に。

日頃からさまざまなパン屋さんを訪れていますが、はじめてROOT BAKERYのパンに出会ったときの感動は今でも印象に残っています。思わず何度も通いたくなる、そんな魅力のある一軒です。

一皿のように味わう満たされパン

《左から》食パン、トリュフ塩パン、ゆきミルク（450円、270円、200円/税込）

日常に寄り添うベーシックなパンも、シンプルだからこそクオリティの高さが伺える内容。

高級国産小麦を使用し、長期熟成発酵で仕上げた「食パン」は定番人気のひと品。生クリームや砂糖を使わずとも、小麦本来のやさしい甘さがふんわりと広がり、我が家でもすっかり定番になっています。（一斤450円/ハーフ240円）

そしてお気に入りは「トリュフ塩パン」。バターのコクとともにふわりと広がる黒トリュフの香りが印象的で、ひと口ごとに奥行きのある味わいを楽しめます。ほかにもトリュフを練り込んだ自家製ポテトサラダを、やわらかなコッペパンで挟んだ「トリュフポテサラサンド」も格別ですよ。

子ども向けのパンを！というスタッフゆきさんの提案から生まれた「ゆきぱん」にミルクを挟んだ、「ゆきミルク」はふんわりと軽やかな口当たりで、どこかほっとするような味わい。おやつにもぴったりの一品です。

豊富なラインアップに加え、日替わりパンも登場するので、ぜひ公式Instagramもチェックしてみてくださいね。

おわりに

それぞれのパンにプロフェッショナルのこだわりが息づき、日々の暮らしにそっと寄り添ってくれる存在のROOT BAKERY。小腹が空いたときにも、しっかり食べたいときにも、その日の気分に寄り添うパンがきっと見つかります。

湘南エリアでとっておきのパンを探しているときは、ぜひ一度足を運んで欲しい一軒です。

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