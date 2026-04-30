大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今年2月、サンティアゴ・エスピナル内野手とマイナー契約を結んだ。同選手は翌3月にメジャー契約に切り替わり、開幕後はユーティリティ選手として起用されているが、米メディア『ドジャースネイション』は放出可能性があると言及している。

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ドジャースは現在、トミー・エドマン内野手、キケ・ヘルナンデス内野手、ムーキー・ベッツ内野手など内野陣に複数の故障者が出ている。こうしたチーム状況もあり、エスピナルは日本時間26日終了時点では11試合に出場している。

ただ、同メディアは「エドマンらが故障離脱しているため、内野でインパクトを残すチャンスが選手たちには広がっていた。もっとも、ミゲル・ロハス内野手が出場機会を得ている中で、ロースター残留争いはキム・ヘソン内野手とアレックス・フリーランド内野手の2人に絞られてきているようだ。その議論にほとんど名前が挙がっていないという事実は、エスピナルの今後にとってあまり良い兆しとは言えない」と指摘。

続けて、「ダグ・マケイン記者は『エスピナルはDFAになるだろう。正直、ロースターに彼の居場所はないんだ。他のチームでチャンスを見つけることはできるかもしれない。でもこれが野球というものだよ。本当に厳しい世界なんだ。メジャーの枠は世界で700程度しかない。簡単に生計を立てられるスポーツじゃないんだ」と記している。

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