ヴィッセル神戸は30日、MF扇原貴宏の負傷について発表した。
発表によると、負傷した扇原は神戸市内の病院にて検査を行った結果、右ひざ関節軟骨損傷と診断されたという。なお、神戸市内の病院で手術を行い、無事に成功したことが伝えられているが、離脱期間は明らかになっていない。
現在34歳の扇原はセレッソ大阪や横浜F・マリノスなどでのプレーを経て、2022年から神戸でプレー。明治安田J1百年構想リーグではここまで8試合出場で3得点を記録していた。
ヴィッセル神戸は30日、MF扇原貴宏の負傷について発表した。
発表によると、負傷した扇原は神戸市内の病院にて検査を行った結果、右ひざ関節軟骨損傷と診断されたという。なお、神戸市内の病院で手術を行い、無事に成功したことが伝えられているが、離脱期間は明らかになっていない。
現在34歳の扇原はセレッソ大阪や横浜F・マリノスなどでのプレーを経て、2022年から神戸でプレー。明治安田J1百年構想リーグではここまで8試合出場で3得点を記録していた。
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