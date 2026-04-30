ヴィッセル神戸は30日、MF扇原貴宏の負傷について発表した。

発表によると、負傷した扇原は神戸市内の病院にて検査を行った結果、右ひざ関節軟骨損傷と診断されたという。なお、神戸市内の病院で手術を行い、無事に成功したことが伝えられているが、離脱期間は明らかになっていない。

現在34歳の扇原はセレッソ大阪や横浜F・マリノスなどでのプレーを経て、2022年から神戸でプレー。明治安田J1百年構想リーグではここまで8試合出場で3得点を記録していた。