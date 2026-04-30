アトレティコ・マドリードは29日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグでアーセナルと対戦し、1－1で引き分けた。試合後、アトレティコ・マドリードのキャプテンを務める元スペイン代表MFコケが、『モビスタール・プルス』を通して試合を振り返った。

10年ぶりのCLファイナル進出、そして悲願の“ビッグイヤー”獲得を目論むアトレティコ・マドリードが、今季のCLでここまで無敗のアーセナルを本拠地『エスタディオ・メトロポリターノ』に迎えたゲームは、前半終了間際の44分、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュにPKを決められ、アトレティコ・マドリードは1点ビハインドを強いられる。

それでも、後半に入ると試合の主導権を握り、56分にはアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスがPKで同点ゴールをゲット。元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマン、ナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンらが次々にゴールに襲いかかる場面も作ったが、次の1点は奪えず、アトレティコ・マドリードはホームでのファーストレグを1－1で終えていた。

試合後、コケは「僕らは、手にした数多くのチャンスを活かせず、試合を決めきれなかった」と、後半45分間を中心に幾多の決定機を迎えながら、スペイン代用GKダビド・ラヤを筆頭としたアーセナル守備陣を完全には攻略できなかったことを悔やむ。だが、「僕らは全力を尽くした」と、チームが見せたパフォーマンスには胸を張った。

セカンドレグは5月5日、アーセナルのホームで行われる。「相手は守備が非常に堅く、前線にはスピードのある選手たちが揃っている」と言葉でアーセナルを警戒したコケは、「彼の強みは今日の試合でも出ていたし、試合序盤は劣勢に立たされた。一方で、僕らが勝つチャンスもあったと思う。ただし、結局のところ、勝負が決まるのはセカンドレグだ」と力を込め、敵地でのセカンドレグで決勝進出の切符を手にする覚悟を示した。

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