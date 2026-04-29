













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースのキャム・ディベイニー内野手が29日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦の8回に代打出場。2試合ぶりの一発を放った。











阪神が3-6とリードされて迎えた8回。この回先頭の糸原健斗の代打として、ディベイニーが打席に入った。



オイシックスの5番手・伊禮海斗の浮いたフォークを捉えると、打った瞬間それとわかる打球が左翼スタンドに着弾。ディベイニーが今季3号となる2試合ぶりの一発を放った。



試合は阪神は4-6で敗戦。ディベイニーのホームランで流れを引き戻したかったが、及ばなかった。



ディベイニーは、昨年12月に阪神に入団。しかし、オープン戦では打率.129（31打数4安打）と苦しみ、ファーム生活が続いている。



ここまでのファーム成績は、23試合の出場で打率.203、3本塁打、9打点。4月中旬以降は安打が増加しており、さらに状態を上げていけるか注目だ。



























【動画】打った瞬間！ディベイニーの本塁打がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













ファームで爪を研ぐ



2試合ぶりの一発

ディベイニー 第3号ホームラン



⚾️オイシックス×阪神（ファーム）

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