阪神タイガースのキャム・ディベイニー【写真：産経新聞社】





　


阪神タイガース　最新情報

　阪神タイガースのキャム・ディベイニー内野手が29日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦の8回に代打出場。2試合ぶりの一発を放った。
 

　

 
　阪神が3-6とリードされて迎えた8回。この回先頭の糸原健斗の代打として、ディベイニーが打席に入った。
 
　オイシックスの5番手・伊禮海斗の浮いたフォークを捉えると、打った瞬間それとわかる打球が左翼スタンドに着弾。ディベイニーが今季3号となる2試合ぶりの一発を放った。
 
　試合は阪神は4-6で敗戦。ディベイニーのホームランで流れを引き戻したかったが、及ばなかった。
 
　ディベイニーは、昨年12月に阪神に入団。しかし、オープン戦では打率.129（31打数4安打）と苦しみ、ファーム生活が続いている。
 
　ここまでのファーム成績は、23試合の出場で打率.203、3本塁打、9打点。4月中旬以降は安打が増加しており、さらに状態を上げていけるか注目だ。
　









　


【動画】打った瞬間！ディベイニーの本塁打がこちら
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

ファームで爪を研ぐ

2試合ぶりの一発
ディベイニー 第3号ホームラン

⚾️オイシックス×阪神（ファーム）

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【了】