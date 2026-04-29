「破れないはずの記録を」村上宗隆が大谷翔平超えか！？　史上最多更新ペ…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、ロサンゼルス・ドジャースで大活躍を続ける大谷翔平選手を、メジャー1年目で超えるかもしれない。それほどの勢いでホームランを量産していると、米メディア『ファンサイド』が報じている。

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村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示され、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。

すると開幕戦から3試合連続ホームランを放ち、数試合の間隔を空けて、今度は5戦連続本塁打を記録した。

そして、早くも12本塁打まで数字を伸ばし、ア・リーグの本塁打ランキングにおいてアーロン・ジャッジ外野手（ニューヨーク・ヤンキース）に並ぶ首位タイとなっている。

大谷は2025年シーズンに55本塁打をマークし、MLBにおける日本人選手の1シーズン最多本塁打記録を樹立した。

現在、村上はそれを上回る年間56本ペースでホームランを連発しており、大谷の記録を塗り替えるかもしれない。

同メディアはタイトルに「誰もが破れないと思っていた大谷の記録を、村上がルーキーシーズンで打ち破る可能性がある」とつけ、

「NPBからMLBに渡った選手たちの中でも、大谷に匹敵する存在はおらず、現役引退の時には史上最高の野球選手と評価されていても不思議ではない。

圧倒的な二刀流の実力を考えれば、なおさらだ。

そんな中で、村上の好調なスタートは際立っている。

大谷の持つ主要な記録の一つが破られる可能性について議論されていること自体が、村上の勢いの凄さを物語っている」と伝えている。

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