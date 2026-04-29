













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの嶋村麟士朗捕手が29日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「4番・捕手」としてスタメン出場。初回に3点本塁打を放つなど、2安打3打点の活躍を見せた。











初回、阪神は2つの四球で1死一、二塁と得点圏に走者を置き、4番・嶋村が打席に入る。



オイシックス先発・今井亮太が投じたストレートを逆方向へと打ち返すと、大きな当たりが左翼手の頭上を超えていき、そのままスタンドイン。嶋村が今季2号となる先制3ランを放った。



その後、試合はオイシックスが終盤に勝ち越し、阪神は4-6で敗戦。この日の嶋村は、4打数2安打3打点の活躍だった。



嶋村は2024年育成2位で阪神から指名され、今季3月に支配下契約。4月21日のDeNA戦では、プロ初安打を放った。



しかし、同試合では捕手として9回6失点と、ほろ苦いプロ初マスクに。ファームで経験を重ね、チームの中心捕手になれるか注目だ。





























【動画】これが入る！？嶋村の2号スリーランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













打ちまくる



4番・キャッチャーの心地よい響き

嶋村麟士朗 逆方向へ3ランホームラン



⚾️オイシックス×阪神（ファーム）

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