メジャーリーグのクラブハウスは、特別な場所だと思っていた。限られた人しか足を踏み入れられない空間であり、常に緊張感に包まれている場所。だが実際に目にしたその光景は、想像とは少し違っていた。選手たちが最も長い時間を過ごし、素顔が垣間見える場所――クラブハウスの“日常”を、外側から見つめた。（文・Chika Katoh）

「日常」が流れる特別な空間

[caption id="attachment_261437" align="alignnone" width="1200"] トロント・ブルージェイズのクラブハウス【写真提供：Chika Katoh】[/caption]

クラブハウスに初めて触れたのは、ダニーデンにあるキャンプ地だった。

その空間を前にして、まず感じたのは「そこは想像していたより、ずっと“日常”に近い場所」だということだった。

整然と並ぶロッカー、中央に置かれた卓球台。どこか生活の延長線のような空気が流れている。

試合のための場所でありながら、同時に選手たちがリラックスし、気分転換をし、チームメートと喜怒哀楽を分かち合う場所でもある。多くの時間を過ごす空間だからこそ、それぞれの個性が自然と表れる。

ロッカーの使い方ひとつをとっても違いがある。ユニフォームの色合いまで計算して並べる選手もいれば、一見すると無造作でも自分なりのルールで整えている選手もいる。ほとんど物を置かず、必要最低限で過ごす選手もいる。

その一つひとつが、その選手のスタイルを物語っているようで、見ていて飽きることがない。

ひとつの国ではない――クラブハウスに混ざり合う言葉と文化

[caption id="attachment_261435" align="alignnone" width="380"] ブルージェイズのクラブハウスで提供される料理【写真提供：Chika Katoh】

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メジャーリーグのクラブハウスは、ひとつの国ではない。

英語だけでなく、スペイン語が自然に飛び交う。多国籍の選手たちが集まるこの環境では、言葉も文化も混ざり合っている。

夫（元MLB選手・加藤豪将）もマイナーリーグ、メジャーリーグでの経験を通して、スペイン語を日常会話レベルまで身につけたという。

言語が違っても、同じ時間を過ごし、同じ目標に向かう中で、自然と関係が築かれていく。

食事にも、その多様性は表れている。

基本は肉料理が中心だが、メキシコ料理やベネズエラ料理、キューバ料理などが並ぶ。

特に人気なのは、特別なタイミングでシェフが提供する日本料理の寿司だという。

それぞれのバックグラウンドが持ち込まれ、クラブハウスの空気をつくっている。

試合前後で変わる空気

試合前のクラブハウスには、独特の緊張感がある。静かに集中する選手もいれば、あえて普段通りに振る舞う選手もいる。その過ごし方は実にさまざまだ。

その中で印象的だったのが、ベテラン投手マックス・シャーザーのエピソードだ。

登板前、彼は精神を整えるためにピアノを弾くという。決して上手いわけではないらしい。それでも、その時間が彼にとってのスイッチなのだろう。 どの選手にも、自分なりの「試合への入り方」がある。そして試合後、空気は一変する。

勝った日は明るく、自然と会話も増える。

負けた日は静かで、言葉数も少なくなる。

勝敗が、そのまま空間の温度に現れる場所でもある。

グラウンドの外にある「もう一つの顔」

トロントで過ごす中で、特に印象的だったのは、家族との距離の近さだ。

試合後、家族はクラブハウスのすぐそばで待っている。そして試合が終わると、多くの選手がまっすぐ家族の元へ向かう。

そのときの表情は、試合中とはまるで違う。張り詰めた空気がほどけ、心から安堵したような顔になる。

監督も例外ではない。

ジョン・シュナイダー監督は、とても家族思いの人物だと感じる。試合後には、奥様と息子たちを優しく抱きしめる姿がある。

グラウンドでは戦う存在でありながら、家族の前では一人の父親になる。その切り替えが、この世界のリアルなのだと思った。

クラブハウスに宿る“チームの文化”

メジャーリーグは、個の世界だと思われがちだ。 しかし実際には、クラブハウスという空間の中で、多様な価値観が交わりながら一つのチームがつくられている。

ブルージェイズは特に、その多様性を受け入れる文化が強いと感じる。国籍も言語も違う選手たちが、同じ空間で時間を共有し、同じ方向を向く。その土台となっているのが、クラブハウスなのだろう。

グラウンドで見えるプレーの裏側には、こうした“日常”がある。そして、その積み重ねが、チームというひとつの形を作っていく。

クラブハウスは、ただの準備の場所ではない。そこには、メジャーリーグという世界の本質が静かに息づいている。

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