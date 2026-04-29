【ファーム】未来の大谷翔平？日本ハムの二刀流・柴田獅子が2号特大アーチ…















北海道日本ハムファイターズの柴田獅子が29日、ファーム交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「5番・DH」でスタメン出場。2回に、今季2号となるホームランを放った。











日本ハムが0－1とリードされて迎えた2回の攻撃。無死走者なしでこの回先頭の5番・柴田が入った。



DeNAの2021年ドラ1右腕・小園健太のストレートを捉えると、大きな当たりが左翼手の頭上を超え、平塚球場の外の森林へ着弾。2024年ドラ1入団の柴田が今季2号を放ち、小園とのドラ1対決を制した。



試合は終盤にDeNAが得点を重ね、日本ハムは3-7で敗戦。柴田は3打数1安打1打点の成績だった。



柴田は今季も二刀流としてプレーし、ファームでは投手として4試合に登板して1勝0敗、防御率0.90。打者としては打率.143（63打数9安打）、2本塁打、4打点の成績となっている。



ここから打撃成績も上げていき、二刀流としてブレイクを果たせるか注目だ。























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DAZNベースボールのXより













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柴田獅子 今季第2号は特大ホームラン！



⚾️DeNA×日本ハム（ファーム）

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