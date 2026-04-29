大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。同投手は他にも複数球団が狙うとみられるが、同地区のライバルであるサンディエゴ・パドレスも争奪戦を激化させるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞している球界トップクラスの先発左腕。今季終了後にフリーエージェント（FA）になる予定だが、獲得にはほぼ確実に超大型契約が必要とみられている。

同メディアは「パドレスは先日、投資会社クリアレイク・キャピタル創業者のホセ・Ｅ・フェリシアーノ氏とその妻が率いるグループが買収に近づいていると報じられた。ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は、同氏が過去10年にわたってパドレスが見せてきた、積極的な資金投入路線を維持すると見られていると指摘。そのため、スクーバルの獲得候補になる可能性があると示唆した」と言及。

続けて、「この噂はいかにも、新オーナー就任時によくある“景気のいい話”といった類のものだ」としつつも、「パドレスはここ1年、厳しい財政状況がたびたび話題になっており、昨オフは有力FAの獲得候補としてほとんど名前が挙がらなかった。そうした流れを踏まえると、新たなオーナーグループの参入によって、資金面の不安が払拭される可能性は高い」と記している。

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