大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は28日（日本時間29日）、マイアミ・マーリンズ戦に先発投手として出場。二刀流ではなく今季2度目となる投手専念での出場となったが、この起用法には反対の声もあがっている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のニック・ディーズ記者が言及した。

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大谷はこの日、6回（104球）を投じ、被安打5、奪三振9、与四死球4、失点2を記録し、敗戦投手となった。また、シーズンを通して負担を軽減するために、この日は指名打者（DH）としての出場はしていない。

大谷が登板日に打者として外れるようになれば、先発降板後もDHとして残れるルールを活用する機会は減ることになる。さらに、打者としてのルーティンが崩れることは、大谷にとって悪影響を及ぼす可能性もある。

特に現在は打撃が上向きつつあり、10試合で打率.189、三振率3割近くと苦しんだ時期を抜けて、直近3試合では7本の安打を記録している。ようやく打席で感覚をつかみ始めた中で、過度な変更を加えるべきではないと受け止められているようだ。

注目の集まる大谷の起用法についてディーズ氏は「彼にさらなる休息が必要かどうか、正しい判断を下せる人物として信頼すべき人物がいるとすれば、それはデーブ・ロバーツ監督だ。ロバーツ監督は、たとえ物議を醸すことになっても、ワールドシリーズ制覇を継続させるために、あらゆる手を尽くすことは間違いない」と言及した。

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