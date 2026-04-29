大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、シカゴ・カブスに12-4で勝利した。この試合に「6番・捕手」でスタメン出場したダルトン・ラッシング捕手について、米メディア『ドジャースウェイ』は、相手選手へ暴言を口にした疑惑が浮上していると伝えている。

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問題となっているのは、0-1とドジャース1点ビハインドで迎えた3回表1死一塁の場面。一塁走者のミゲル・アマヤ捕手は、初球が暴投となる間に二塁を狙う。ラッシングは急いで二塁へ送球したものの間に合わず進塁を許した。

同メディアはまず、「ラッシングはここ数週間、ドジャースに勝利したコロラド・ロッキーズに『怪しい』と発言したり、イ・ジョンフ外野手やサンフランシスコ・ジャイアンツとの一連の騒動があったりと、強気すぎるルーキーというあまり好ましくないイメージが形作られ始めている」と直近の状況について言及。

その上で、「そして今回の件が、さらに状況を悪化させる可能性がある。土曜日、アマヤが進塁を試み、ラッシングの送球は間に合わなかった。その後の中継で映し出された彼は、アマヤに対して『デブ野郎』と言ったように見え、それに対して打席のニコ・ホーナー内野手が険しい表情を見せる場面があった。彼が実際にその発言をしたかどうかに関わらず、少なくとも試合中は余計なことを言わない方がいいかもしれない」と記している。

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