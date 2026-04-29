今日の運勢 4月30日（木）12星座占いランキング第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月30日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月30日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！あなたの星座は何位……？主役として踏み出せる日。迷っているより、まずは自分から動いて空気をつくるほうが流れに乗れるでしょう。見た目や言葉、立ち姿まで含めて第一印象が武器になりそうです。やりたいことは遠慮せず打ち出していきましょう。緑の野菜をとるといい流れを呼びそう。古い考えに区切りをつけられる日。深いことを学んだり、遠くの話題に触れたりするほど、今の自分に不要な思い込みが外れていきます。終わったことを引きずるより、新しい見方を取り入れて。手足をしっかりストレッチすると、視野がグッと広がるかも。力を抜くほど魅力的になれる日。恋も趣味も創作も、今日は攻めるより余白をつくるほうが良い結果に。頑張って見せようとしなくても、自然体の軽やかさがちゃんと伝わります。休みながら楽しむ意識でちょうどいい日です。川や噴水を眺めるのもおすすめ。先を見据えるほど人脈が育つ日。その場のノリだけで広げるより、これから続きそうな縁を選んで関わるのが正解です。仲間との会話では未来の話をひとつ出してみて。雲が見える場所に行くと、期待が具体化しやすい流れに乗れそう。対人運がテンポよく動く日。返事を待ちすぎず、伝えるべきことは簡潔に出していきましょう。結果として、関係が前進するはず。話し合いや約束、相談ごとはスピード感が鍵。勢いはあるので、あとは言い方をやわらかく整えられると◎。伝え方を磨くほど評価が戻る日。今日は目立とうとするより、相手に届く言葉を選ぶことが近道です。連絡や発信は少し控えめなくらいが好印象。自分の良さを盛るより、誠実さを見せることが信頼につながる。気になる場所に行ってみると運気アップに。仕事の芽を拾って育てたい日。大きな結果を急ぐより、実務の中にある小さなチャンスを見逃さないことです。ひとつ形にして見せるだけで、評価は動きます。現実的な提案や数字を添えると、話が通りやすくなるでしょう。リフレクソロジーを受けてみるのもおすすめ。気持ちのこわばりをほどける日。勝ち負けにこだわっていたことほど、少し距離を置くと楽になります。今日は無理に決着をつけなくて大丈夫。静かな時間を増やして、言いすぎたことや抱えすぎた感情を整えましょう。指先をお手入れしてあげて。立て直すのに向いている日。予定外のことが起きても、それは整え直しの合図です。古いやり方や居心地の悪さを見過ごさず、小さくても手を入れましょう。自分のお部屋や家族とのルールなど、家のことを見直すと良いかも。水分補給を忘れずに。うまくアクセルを踏みたい日。これまで積み重ねてきたことを振り返って、何が出来るかを考えてみましょう。つい完璧を求めて動けなくなりそうですが、今日は思い切った決断が功を奏します。お肉を食べると、良い判断ができそう。情に流されすぎると負担が増えやすい日。親しい相手ほど、気持ちだけで付き合わないようにしましょう。後からしわ寄せがやって来そうです。曖昧にせず、文字にして記録を残しましょう。今日はセルフケアをしっかりしてあげて。細かいことが気になりすぎる日。仕事でも日常でも、言葉の端や小さなミスに引っ張られると疲れやすくなります。全部を完璧に直そうとせず、優先順位を決めて順番に。睡眠と食事を整えるだけでも立て直せます。グラスや杯を使うのもおすすめ。新年度が始まって1カ月、4月もおしまいです。今日は積み重ねてきたものを確かめる日になりそう。身の回りの環境、人とのつながり、今ある成果を見直すほど、次への安心が太くなります。増やす前に整える。それだけで土台の強さが変わってきます。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4