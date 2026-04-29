京浜急行「北久里浜駅」から徒歩約7分。平作川を渡った住宅街の中に、「なぎさとサリー」があります。

同店の開店時間は朝8時。

しっかりとした朝ごはんが食べられる、貴重な定食食堂です。

おにぎりのテイクアウトも可能で、忙しい朝にも利用しやすいお店です。

親友2人が営む、アットホームな食堂

店内は16人ほどがくつろげる広さ。小料理店のような、家庭的で落ち着いた雰囲気が広がります。

カウンター席に加え、小上がりの席もあるため、小さなお子さん連れでも安心して利用できます。

オーナーは、なぎささんとサリーさんの2人。高校時代の同級生で、長年の親友同士です。

なぎささんは、以前この場所で居酒屋「なぎさ」を営業していましたが、コロナ禍で一時閉店。その後、料理好きのサリーさんが「飲食店をやってみたい」と話したことをきっかけに、2024年に2人で「元気ごはん なぎさとサリー」をオープンしました。

メイン料理に贅沢小鉢５品が付くおまかせ膳

メニューには魅力的な料理が並びます。

とても悩んだ中、今回は「おまかせ膳」（税込み1,300円）をオーダーしました。

おまかせ膳は、メイン料理・ご飯・汁物に加え、小鉢5品が付く贅沢な定食です。メインや小鉢は週替わりで、仕入れ状況によっては週の途中で内容が変わることもあるそうです。

この日のメインは、サバの竜田揚げ甘酢あんかけ。小鉢は、おでん風の煮物、だし巻き卵、紅芯大根の浅漬け、鴨のロースト入りジャーマンポテト、トマトソースとチーズのショートパスタでした。

サバの竜田揚げは揚げたてで、サクサクとした食感。ジューシーな魚の旨みと甘酢あんのバランスが絶妙でご飯が進みました。

小鉢も一品一品丁寧に作られており、少しずつさまざまな味を楽しめるのも魅力です。

ご飯はプラス100円でおにぎりに変更可能。

夜勤明けの人が、おかずは店内で食べて、ご飯をおにぎりに変更して持ち帰るなど、ライフスタイルに合わせて食事を楽しんでいるそうです。

和牛を使用した自家製ローストビーフ丼

もう一品のおすすめは、自家製ローストビーフ丼（税込1,800円）。

外食ならではの“ちょっと贅沢な一品”として、精肉店から仕入れた和牛を使用し、低温調理で丁寧に仕上げています。

やわらかくジューシーな肉質で、リピーターも多い人気メニューです。

ボリュームが気になる人向けに、ハーフサイズ（税込800円）や、ローストビーフの小さな握り4点のこむすび（税込800円）も用意されています。

冷たいアイスデザート「カタラーナ」

メニューを見ていると、聞き慣れないスイーツ「カタラーナ」（税込み550円）を見つけました。

カタラーナは、クリームブリュレのような味わいの冷たいスイーツ。パリパリとしたキャラメリゼの食感と、濃厚でなめらかなカスタードの風味が楽しめます。

おにぎり・お弁当のテイクアウトにも対応

カウンターの上には、テイクアウト用のおにぎり（1個：税込み150円）や惣菜（1パック：税込み350円）が並んでいました。

おにぎりは、テイクアウトを注文することも可能です。さらに、定食や丼メニューをお弁当として注文（電話注文）することもできます。

「美味しいご飯で、元気になってほしい」そんな想いが感じられる、なぎさとサリー。

朝ごはんやランチで、美味しいご飯を食べて、元気をチャージしたい。そんな風に思ったとき、ふらりと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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