大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担うジャスティン・ロブレスキ投手がここまで好投を続けている。本格的な覚醒の兆しを見せているが、その裏には山本由伸投手の尽力もあるという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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今季のロブレスキは日本時間26日終了時点で、4登板、3勝0敗、防御率1.88といった数字をマーク。元々はローテ内でも5番手、6番手といった立ち位置だったが、いい意味で期待を裏切っている状況だ。

同メディアは「ブレイク・スネル投手の肩の故障による穴を埋める先発候補として、ファンの多くはギャビン・ストーン投手やリバー・ライアン投手、エメ・シーハン投手の方が、上だと考えていた。しかし、シーズン序盤のロブレスキのパフォーマンスは、彼がその3人よりも優れている可能性を示している」と現状に言及。

その上で、「興味深いことに、ローテの一員として成長を続けるロブレスキに、山本が有益なアドバイスを送っている。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によれば、スプリッターの投げ方について助言しているという。おそらく今後、打者が速球やスライダーに狙いを絞ってくる場面に備えているのだろう。山本仕込みのスプリッターは、将来的に大きな武器となるかもしれない」と記している。

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