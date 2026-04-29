「17年間お弁当を作り続けても…」「生活費は折半なのに…」誰も褒めてくれない"私の頑張り"

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ 「まだ褒められてないんです2026案件 ～本部長・秘書、わたしを褒めて！～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆弁当を作り続けているのに…

結婚して17年、毎日夫の弁当を作り続けていますが、いまだに誰からも褒めてもらえていませんし、もちろん夫から感謝の言葉ももらえていません！ 「自分の思いを口に出すのは恥ずかしい」という気持ちは分からなくもないですが、褒めてもらえるだけで、この先の弁当作りも頑張れるのにな……（山形県 51歳 女性）

◆共働きなのに…

我が家は共働きで、生活費を折半しているのですが、家事に関しては100％私がやることになっています。しかも、夫に「ここ最近の物価高で、生活費を数万円ずつ上げなければならない」と伝えたところ、「半年は無理」と言われ、経済的にも私の負担が大きくなりました。

10時間以上の睡眠を取り、シャワーを済ませて出社し、帰ってきたら用意されたご飯を食べて寝るだけの夫…おっと、余計な愚痴を挟みました。本部長、秘書、こんな私を「すごい体力！」と褒めてください！（東京都 58歳 女性）

◆褒められない仕事に誇りを持って

私はタンクローリーの運転手をしており、早ければ深夜2時台に起きて、まだ夜も明けていない時間から積み込みをおこない、各地のガソリンスタンドや工場に燃料を届けています。危険物を扱うため、細心の注意を払いながら仕事をしています。この前、同期のドライバーがふと「この仕事って、褒められることがないですよね……」とつぶやきました。

この仕事に限ったことではないですが、仕事はうまくいって当たり前で、交通事故や配送事故を起こせば大きな問題になります。今までそれが当然のことだったので、あまり考えたことがなかったのですが、同期のつぶやきを聞いて「言われてみれば、褒められたことがない！ たまには褒められてもいいよな〜」と思いました（兵庫県 36歳 男性）

◆入学早々から試験勉強

先日、入学式を終えたばかりですが、周りがサークルやら部活やらで楽しそうにしているなか、僕は司法書士試験に向けて勉強を開始しています。受験を終えても勉強を続けている僕を褒めてほしいです！（千葉県 18歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co