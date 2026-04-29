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ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する可能性がオフシーズンから取り沙汰されている。もしスクバルが放出となるならドジャース移籍が有力候補になるが、サンディエゴ・パドレスも参戦するかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。

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これまでスクバルの去就を巡っては、タイガース、ドジャース、そしてニューヨーク・メッツが有力候補として名前を挙げられてきた。その中でも、多くの関係者はドジャースが今オフの契約先として最有力だと見ているようだ。

そこで、新たに候補として浮上したのがパドレスだ。球団買収が成立に近づいていると報じられる中、新オーナー体制となればパドレスがこれまでのような積極的な補強姿勢を維持する可能性がある。

ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手ら球界屈指の先発ローテーションにスクバルを加え、圧倒的な戦力を揃えたい考えがある。同地区のパドレスがスクバルを獲得することは、ドジャースファンにとっては認めたくない話だろう。

注目の集まるスクバルの動向についてカンプベル氏は「パドレスが彼にとって理にかなっているという理由は存在する。とはいえ、現時点では単なる憶測に過ぎず、来オフに有力候補と目されるドジャース、メッツ、タイガースの3球団以外と契約する予想の明確な根拠にはならない」と言及した。

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