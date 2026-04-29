EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）第40節延期分が28日に行われ、5位サウサンプトンと2位イプスウィッチが対戦した。

サウサンプトンに所属するMF松木玖生は、「軽度のふくらはぎの問題」により欠場。試合はスコアレスで折り返すと、後半開始早々にイプスウィッチが先制する。その後にサウサンプトンが逆転したものの、終盤にイプスウィッチが追いつき、2－2のドローで決着した。

残り1試合でサウサンプトンとイプスウィッチの勝ち点差は「4」のまま変わらず、サウサンプトンが自動昇格圏の2位に入る可能性は消滅した。“セインツ”はプレーオフから1年でのプレミアリーグ復帰を目指す。

2位争いは3チームに絞られた。勝ち点「81」のイプスウィッチ、勝ち点「80」のミルウォール、勝ち点「79」のミドルスブラが、運命の最終節に臨む。

最終節は5月2日に一斉開催。イプスウィッチは斉藤光毅が所属する14位のクイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）を、ミルウォールはすでに降格が決まったオックスフォード・ユナイテッドを、それぞれホームで迎え撃つ。ミドルスブラは、プレーオフ圏内の6位を死守したいレクサムと敵地で対戦する。

■チャンピオンシップ順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 コヴェントリー（92／＋48）

2位 イプスウィッチ（81／＋30）

────プレミアリーグ自動昇格──────

3位 ミルウォール（80／＋13）

4位 ミドルスブラ（79／＋25）

5位 サウサンプトン（77／＋24）

6位 レクサム（70／＋4）

────プレミアリーグ昇格プレーオフ───

7位 ハル・シティ（70／＋3）

8位 ダービー・カウンティ（69／＋9）

【ハイライト動画】サウサンプトンvsイプスウィッチ