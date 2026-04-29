大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日から、クローザーのエドウィン・ディアス投手が右肘故障により故障者リスト（IL）に入っている。1日でも早い復帰が望まれるところだが、米メディア『ドジャースネイション』によると、球団と医者の見通しには若干の違いがあるという。

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球団は同日、ディアスが「右肘遊離体」でIL入りしたこと、同23日にロサンゼルス市内の病院で手術を受けることを発表。同時に、シーズン後半での復帰を目指していくとも言及している。

同メディアは「ドジャースはディアスに関して明確ではない復帰時期を発表し、後半戦、もしくはオールスター後の復帰になると述べた。一方で、スポーツ専門医のライリー・J・ウィリアムズ3世医師によれば、一般的な治療とされる肘の関節鏡手術からの完全回復には通常6〜8週間を要し、手術後2〜3週間でトレーニングを再開できることが多いという」と言及。

続けて、「この見解はドジャースが示したタイムラインとはやや一致しないが、チームとしてはディアスの早期復帰を願うことになるだろう。ただし、同医師はこれらはあくまで目安であり、回復の進行は個々の痛みの状態を基準に判断すべきだと強調している」と記している。

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