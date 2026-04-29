













広島東洋カープの佐々木泰が28日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「6番・三塁」で先発出場。9回に2号ソロホームランを放つなどマルチヒットの活躍で広島の勝利に貢献した。











3回表、菊池涼介と坂倉将吾の適時打で2点を先制すると、5回には坂倉の3ランホームラン、平川蓮の適時打で4点を加え、広島と大量リードを奪う展開に。



6点リードの9回1死、巨人・北浦竜次の投じた初球のストレートをフルスイングで捉え、ライナーで左翼スタンドへ飛び込むソロホームラン。



その後も矢野雅哉のダメ押し弾などで広島が11―1と快勝。先発・床田寛樹も8回3安打1失点の快投で今季初勝利を挙げた。



ルーキーイヤーの昨季は54試合の出場で打率.271と成長の兆しを見せた23歳。



今季はオープン戦で好調をキープし開幕4番を勝ち取ったが、打率2割前後と期待に応えられず、直近の試合では下位打線での起用が続いている。



28日試合前まで打率.190と苦しんでいたが、この日のマルチヒットで打率.202と2割に乗せた。



この日は2025年ドラフト1位で入団した平川蓮もマルチヒットでアピール。広島の将来を担うドラ1コンビが打線を牽引し、上昇気流に乗せることが出来るだろうか。





























【動画】鯉のぼりの季節はこれから！佐々木泰のライナー弾でダメ押し



DAZNベースボールの公式Xより













今日は打線が大盛況



佐々木泰がライナーで突き刺した

これで今日8得点



⚾️巨人×広島

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