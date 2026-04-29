広島の”守備職人”がまさかの一発！ダメ押し3ランホームランで打撃面アピー…















広島東洋カープの矢野雅哉が28日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に8回の守備から遊撃で途中出場。9回にダメ押しの3点本塁打を放つなど、打撃面で首脳陣にアピールした。











苦しんでいた広島打線がこの日は大爆発。3回表、菊池涼介と坂倉将吾の適時打で2点を先制すると、5回には坂倉の3ランホームラン、平川蓮の適時打で4点を加え、9回までに9-1と大量リード。



8回の守備から遊撃で途中出場していた矢野は9回2死一、二塁で打席に。巨人・北浦竜次の投じた初球のカットボールを捉えて右翼スタンドへ叩き込んだ。



2024年には遊撃手部門のゴールデングラブ賞を受賞するなど守備の名手として知られる矢野のダメ押し弾で広島が11―1と快勝。先発・床田寛樹も8回3安打1失点の快投で今季初勝利を挙げた。



昨季は112試合の出場と、ブレイクした2024年よりも出番を減らしてしまった矢野。今季もこの日が5試合目の出場で2打席目と、打席に立つ機会が減少している。



課題とされる打撃力でもアピールし、攻守で広島の再浮上に貢献したい。





























【動画】矢野雅哉の3ランホームランに本人も新井監督も驚きの表情？！



DAZNベースボールの公式Xより













本人も驚きの表情？



これまでの鬱憤を晴らす

矢野雅哉にもホームラン！



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