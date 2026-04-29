パリ・サンジェルマン（PSG）は28日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグでバイエルンを5－4で破った。PSGのキャプテンを務めるブラジル代表DFマルキーニョスが、『Amazon Prime』を通して、試合を振り返った。

大会2連覇を目指すPSGが、本拠地『パルク・デ・プランス』にバイエルンを迎えたゲームは、両チームの攻撃的な哲学がぶつかり合い、ハイレベルな乱戦が繰り広げられる。

撃ち合いの幕が上がったのは17分。イングランド代表FWハリー・ケインがPKを沈め、バイエルンが先制。それでも、PSGは直後の24分、フランス代表FWデジレ・ドゥエのスルーパスで左サイドを破ったジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、すぐさま同点ゴールを記録。続く33分には、セットプレーからポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスがヘディングシュートを沈め、逆転に成功した。

前半も終盤に差し掛かった41分には、フランス代表FWミカエル・オリーズに中央突破を許し、再びタイスコアとなったが、前半アディショナルタイムにはフランス代表FWウスマン・デンベレがPKで勝ち越しゴールを記録。1点をリードして迎えた後半には、56分にクヴァラツヘリア、59分にデンベレと、PSGが序盤のうちに畳み掛け、一気にリードを3点にまで広げる。だが、最終的にはバイエルンの追撃を許し、5－4でタイムアップ。PSGがファーストレグを制し、敵地でのセカンドレグを前に1点のリードを手にした。

腕章を巻き、同試合にフル出場したマルキーニョスは、「勝ちたい、得点したい。それだけを願う2つのチームによる熱戦だった」と試合を総括。この結果をもって、PSGは2年連続の決勝進出に王手をかけたが、勝敗が決まるセカンドレグを前に、PSGの主将は今一度を気を引き締めた。

「セカンドレグも、ここでの試合と同じような展開になるだろう。僕らは今日と同じく、素晴らしい結果を残せるよう、同じメンタリティと気概を持って臨まなければならない」

準決勝セカンドレグは5月6日、バイエルンのホームで行われる。