大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、開幕から投打二刀流でプレーしている。投手としてはサイヤング賞を目標に掲げ、ここまでは好成績を残しているが、その前には同僚の山本由伸投手が立ちはだかるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今季の大谷は日本時間27日終了時点で4試合に登板し、2勝0敗、防御率0.38、被安打12、四死球7、25奪三振といった数字をマーク。山本は5登板、2勝2敗、防御率2.48、被安打24、四死球6、28奪三振といった投球内容となっている。

同メディアは「昨季のある時期、山本はサイヤング賞の最有力候補と目されていた。最終的にはポール・スキーンズ投手に敗れたものの、フル出場を果たした初めてのシーズンで投票3位に入った。そのスキーンズは今季、まだ序盤ではあるものの、これまでのような無敵ぶりはやや影を潜めている」と言及。

続けて、「山本はこのレベルの投球が続けば、通常はシーズン終了時にタイトル獲得につながる。しかし、そこに大谷がいる。登板数は1つ少ないが、その圧倒的な内容を表現する言葉が見当たらないほどだ。このままいけば、この2人がシーズンを通してタイトルを争い続ける展開になりそうで、ロサンゼルスの先発ローテの圧倒的な強さを象徴する形となるだろう」と記している。

【関連記事】

【了】